В результате резни в японском Мацудо пострадали шесть человек

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В Японии расследуют обстоятельства шокирующего инцидента. Неизвестный устроил резню в одном из парков города Мацудо.

По словам очевидцев, мужчина напал на прохожих с ножом и бейсбольной битой, сообщил "ТВ Центр". Удары наносил без разбора – шесть человек получили ранения. Состояние двоих врачи оценивают как тяжелое.

Злоумышленник задержан. Его допрашивают следователи. Подобные случаи беспричинного проявления агрессии в Японии – не редкость. В результате самого громкого инцидента в 2008 году в Токио погибли семь человек и еще более десяти пострадали.