Более 200 площадок работали во время акции "Ночь Музеев" в Москве

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Больше двух тысяч музеев по всей стране накануне вечером открыли свои двери для посетителей. В 11-й раз в России прошла ежегодная акция "Ночь музеев".

В Санкт-Петербурге один только Военно-морской музей посетили около семи тысяч человек, отметил "ТВ Центр". Там открылась интерактивная музыкальная программа "Корабли Земли".

В Москве работали около двухсот площадок. В этом году главной темой акции стал юбилей революции 1917 года. Государственный Музей современной истории предложил своим посетителям пройти увлекательный квест на знание событий вековой давности.

"Эта первая ночь искусств, которую мы проводим после того, как часть нашего здания уже отреставрирована. И мы рады принимать посетителей уже в новых залах на абсолютно новых площадях, которые совсем недавно находились в аварийном состоянии, а сегодня, как вы можете убедиться, это абсолютно современное наполненное пространство", - рассказала генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова.