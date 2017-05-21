В Петергофе открылся сезон фонтанов

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В Петергофе состоялось торжественное открытие сезона фонтанов. В этом году праздник посвящен перекрестному году туризма России и Испании. Для гостей - подготовили программу "Путешествие в страну Дон Кихота".

Начало очередного туристического сезона Петергоф, как и подобает члену ассоциации королевских резиденций Европы, всегда отмечает с размахом, отметил "ТВ Центр". Гостей так много, что за фотографией на фоне знаменитого Большого каскада выстроились очереди.

В этом году праздник открытия фонтанов впервые посвящен конкретной стране и окрашен в желто-красные цвета испанского флага. Это в честь перекрестного года туризма Испании и России. Организаторы признались – долго спорили, кого же из великих испанцев выбрать ключевой фигурой: Пикассо или Дали, Гарсия Лорку или Сервантеса. В консульстве посоветовали: символом, конечно же, должен стать Дон Кихот.

"В российской истории было два человека, которых называли "Дон Кихот" - это Павел Первый, русский Дон Кихот по определению современников. И Николай Первый – Дон Кихот самодержавия", - рассказала директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

Погулять в летней резиденции русских императоров приезжают более пяти миллионов человек в год. И это при том, что фонтаны запускают лишь на несколько месяцев, когда точно нет заморозков. Старинная водопроводная система работает без единого насоса, нельзя допустить ледяных пробок в трубах. Вода, 900 литров в секунду, идет самотеком, напор обеспечивается исключительно за счет разницы уровней водоемов Верхнего и Нижнего парков – это около 75 метров. Угол наклона в шахтах, в которые заложены водопроводные трубы, специально рассчитан таким образом, чтобы обеспечить максимальную высоту фонтанных струй в нижнем дворцовом парке. Трубы разноцветные, чтобы понимать, к какому фонтану они ведут. Красная – к Самсону. Этой весной золотой богатырь едва не замерз – во время пробного пуска воды ударили морозы и начались сильные снегопады. Историческое зрелище – фонтаны в сугробах – напугало специалистов. Сегодня на празднике воду из пасти льва поднимали медленнее, чем обычно.

Из-за холодной весны в дворцовом парке до сих пор не распустились и тюльпаны, зато посетители, кажется, совсем не боятся замерзнуть. Старинная забава, еще с петровских времен – нащупать ногой заветный камешек, неожиданно включающий фонтан и мгновенно промокнуть под хохот зрителей, сегодня популярна, как и в жаркий летний день.

В Петергофе 147 фонтанов, и кидать в один из бассейнов монетку "на счастье" здесь не принято. А вот если попасть ею в ботфорту бронзового Петра Первого – многие проверяли – тогда обязательно повезет сюда вернуться.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, Северо-Западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург