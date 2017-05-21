Северная Корея произвела очередной пуск ракеты
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Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщили представители Минобороны Южной Кореи, пуск неустановленного снаряда был произведен из окрестностей Пукчана в воскресенье днем. Ракета пролетела порядка 500 километров. Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности.
Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
"Сегодня днем Северная Корея запустила неустановленную ракету из окрестностей Пукчана в Пхенганам-до (провинция Южный Пхенган)", - говорится в заявлении объединенного комитета начальников штабов.
По данным военных, ракета пролетела порядка 500 километров. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности по поводу пусков ракет КНДР.