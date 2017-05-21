Северная Корея произвела очередной пуск ракеты

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Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщили представители Минобороны Южной Кореи, пуск неустановленного снаряда был произведен из окрестностей Пукчана в воскресенье днем. Ракета пролетела порядка 500 километров. Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание Совета национальной безопасности.