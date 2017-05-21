Жертвами ДТП на трассе "Кавказ" стали четыре человека

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В результате столкновения трех автомобилей на трассе "Кавказ" погибли четыре человека. Еще трое получили травмы. Авария произошла на 335 километре автодороги. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В результате ДТП на трассе "Кавказ" в Ставропольском крае погибли четыре человека. Еще трое получили травмы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на отдел безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.

"Сегодня в 10:20 на 335 километре федеральной автодороги "Кавказ", в черте Минераловодского городского округа, по предварительным данным, водитель "Лады Приора" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-2107. После столкновения "Приора" выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Hyundai" – говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли четыре человека, трое из которых находились в "Приоре". Еще один погибший – пассажирка Hyundai. Пострадали водитель и пассажир ВАЗа и водитель Hyundai. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД региона. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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