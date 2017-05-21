Украинская служба Euronews прекращает вещание
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Украинская служба телеканала Euronews объявила о прекращении вещания. Новостной канал перестанет выходить на украинском языке 21 мая. Коллектив телеканала пожелал украинцам всего хорошего.
Украинская служба Euronews прекращает вещание. Об этом сообщил коллектив телеканала на странице в Facebook.
"Украинская служба Euronews прощается. После почти 6 лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине", - говорится в сообщении.
Украинская служба Euronews начала вещание в 2010 году. В 2014 году новое руководство Госкомтелерадио и Национальной телекомпании Украины решили прекратить отношения со службой, посчитав их невыгодными с финансовой точки зрения. Также руководителям украинского телевидения не понравилось отсутствие возможности влияния на контент Euronews.
Как сообщил "Интерфакс", в 2015 году глава Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания заявил, что задолженность компании перед Euronews составляет 11 миллионов евро.
"Зачем нам ее навязали? Не имею понятия. Программа идет 20 минут в день и есть большие вопросы, что именно они там показывают", - заявил он.
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