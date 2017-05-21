Премьер Японии заявил о совместном с Россией и США ответе КНДР

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Северная Корея в воскресенье провела очередной пуск баллистической ракеты. Япония и Южная Корея созвали совместное заседание своих Советов нацбезопасности. Как заявил японский премьер Синдзо Абэ, Япония, Россия, США, Китай и Южная Корея объединят усилия, чтобы дать решительный ответ КНДР.

Япония, США, Россия, Китай и Южная Корея примут ответные меры на ракетные запуски КНДР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на японского премьера Синдзо Абэ.

"Объединив усилия с Южной Кореей, США, Россией, Китаем и всем международным сообществом, мы дадим решительный ответ", - сказал он.

Ранее глава японского МИД Фумио Кисида заявил о необходимости усилить давление на Северную Корею. По его словам, угроза со стороны КНДР находится на принципиально новом уровне. Японская сторона не исключила введения новых санкций в отношении Пхеньяна со стороны Совбеза ООН.

"Если провокационные действия продолжатся, думаю, что это повлечет за собой новые санкции, включая санкции со стороны Совбеза ООН", - отметил Кисида.

В воскресенье Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщили представители Минобороны Южной Кореи, пуск неустановленного снаряда был произведен из окрестностей Пукчана около 16:59 (10:59 по московскому времени). Как сообщили южнокорейские военные, ракета пролетела порядка 500 километров.