Порошенко заявил о "людоедском сходстве" нацистского и сталинского режимов

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Президент Украины Петр Порошенко после посещения территорий бывших концлагерей Заксенхаузен и Быковня заявил о "людоедском сходстве" нацистского и сталинского режимов. Именно этим украинский лидер объяснил декоммунизацию в стране. Порошенко подчеркнул, что коммунистическим идолам нет и не будет места на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, как каждой клеточкой прочувствовал "людоедское сходство" нацистского и сталинского режимов. Об этом он написал на своей странице в Facebook после посещения территорий бывших концлагерей в Заксенхаузене и Быковне.

"Побывав вчера на территории бывшего концлагеря Заксенхаузен и сегодня в Быковне, еще и еще раз осознаю, чувствую каждой клеточкой людоедское сходство нацистского и сталинского режимов", - написал Порошенко.

Он напомнил о принятом восемь лет назад парламентской ассамблеей ОБСЕ решении о тождестве этих режимов. Также, по словам Порошенко, ПА ОБСЕ предложила ввести общий день памяти жертв сталинизма и нацизма. Украинский лидер подчеркнул, что именно с этим связана декоммунизация Украины.

"Вот почему произошел так называемый "ленинопад". Вот почему очистилась карта Украины от имен ее палачей и убийц. Вот почему обновились таблички с названиями улиц. Коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране", - заявил Порошенко.

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