В Иркутской области опрокинулся и загорелся бензовоз. Видео

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В Иркутской области в результате ДТП опрокинулся и загорелся бензовоз. Водитель автомобиля погиб. В настоящее время возгорание ликвидировано.

В Иркутской области в результате ДТП опрокинулся бензовоз с дизельным топливом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"В 16:05 (11:05 по московскому времени) поступило сообщение о ДТП на 42 километре автодороги Р-258 "Байкал". По прибытию пожарных подразделений горит бензовоз с дизельным топливом на площади 15 квадратных метров. В 16:48 пожар локализован. В 17:30 ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве.

Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, водитель бензовоза погиб.