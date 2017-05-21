Москвичи ответственно отнеслись к голосованию по программе реновации

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В минувший понедельник в Москве стартовало голосование по программе реновации. Закон о гарантиях для её участников уже подписан главой города. Москвичи внимательно изучают только что принятый документ, и крайне ответственно подходят к волеизъявлению.

Гольяново голосует. Здесь сразу 106 домов попали в программу реновации, пояснил "ТВ Центр". Более шестисот человек уже побывали в центре госуслуг. Очередей никаких. Процедура занимает минуты. Можно написать заявление в свободной форме или заполнить бланк. При себе надо иметь паспорт, свидетельство о собственности или договор социального найма. В Гольянове, как выяснилось, многие легко готовы расстаться со старым проблемным жильем.

Все "за" и "против" сотрудники центра госуслуг обязательно учтут. Каждому проголосовавшему должна прийти SMS или сообщение на почту.

"Мы стараемся, чтобы человек знал, что мы голосуем с 15 мая по 15 июня и он в любое удобное время, и в субботу, и в воскресенье, с восьми до восьми может прийти и проголосовать в любом МФЦ, независимо от места жительства – где оказался поблизости, там может проголосовать", - пояснила руководитель МФЦ "Гольяново" Елена Кузьмина.

Можно и не ходить никуда, а проголосовать на портале "Активный гражданин". Система защиты – надежная, утверждают её создатели. Каждого ждёт трёхступенчатая проверка. Голос засчитают, если все предоставленные данные верны.

"Мы ввели такую сложную систему идентификации, чтобы убедиться в том, что гражданин именно тот, и имеет соответствующее отношение к недвижимости. Поимённое, персонализированное голосование с возможностью увидеть свой собственный голос, как был учтен", - рассказал руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

Молчание, кстати – знак согласия. Не проголосовавшие квартиры автоматически отнесут к сторонникам реновации, а дома активно голосующих обещают расселить в первую очередь. Еще один способ выразить свое мнение – общее собрание жильцов. Это вариант и для тех, чьи дома в предварительный список не вошли, а участвовать в программе жители хотят. Достаточно собрать две трети голосов, и подать заявление в управу. Большинство в результате решит судьбу любого дома. Это прописано и в только что принятом Мосгордумой законе о дополнительных гарантиях москвичам при реализации программы реновации. В нём, кстати, ответы на многие вопросы и опасения горожан.

"На сегодняшний момент закон четко закрепил, что переезд происходит в рамках одного района. То есть наша задача – где москвич живет, чтобы в том районе и остался", - пояснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Новые квартиры можно будет оформить в собственность или оставить в социальном найме. Жилье однозначно окажется комфортнее – уже с отделкой, и больше по площади. Для тех, кто сейчас решает переезжать или не переезжать – даже такая деталь как лифт имеет значение.

Так называемые "очередники", если живут в домах, попавших в программу реновации, смогут получить квартиру быстрее. И как положено по нормам, в зависимости от состава семьи. Собственникам нежилых помещений возместят их стоимость по рыночной цене. Переехать тоже помогут.

"Мы впервые в мировой практике включили в закон обязанность уполномоченного органа исполнительной власти Москвы помогать переезду социально незащищенных категорий граждан", - заявил депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов.

Каждой семье на выбор будут предложены квартиры в трех домах. Впрочем, переселение всегда было делом непростым. В шестидесятых годах прошлого века – а тогда как раз массово переезжали в новостройки – Фаина Раневская блестяще сыграла капризную даму в выпуске киножурнала "Фитиль" – "Не поеду!!!".

А вот на равноценный вариант героиня Раневской может и согласилась бы. Но тогда не предлагали. Сейчас же те, кого не устроит ни одна квартира, могут получить денежную компенсацию по рыночной стоимости своего жилья. Да и передумать, выйти из программы каждый дом тоже имеет право вплоть до заключения первого договора.

"Когда наступает время "Ч" и заключается первый договор с одним из жителей этого дома, то после этого собрание собственников становится бессмысленным, потому что уже начался по сути процесс переезда", - пояснил Шапошников.

Впрочем, дело это не быстрое. Программа реновации рассчитана на десять-пятнадцать лет. Стартовые площадки для строительства домов есть в каждом округе. А начнут, как стало известно, с района Бескудниково. И первый переезд может состояться уже в конце этого года.

Юлия Богоманшина, Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр"