Собянин развеял мифы о программе реновации

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Программа реновации стала центральной темой интервью, которое Сергей Собянин в пятницу дал главе агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву. Вопросы обсудили принципиальные, и довольно жёсткие. Мэр Москвы развеял несколько мифов, объяснил, почему зарубежный опыт стоит перенимать далеко не всегда, и подчеркнул, что решение всё равно остаётся за горожанами.

Собянин о противниках реновации

"Если у тебя есть активная позиция, если ты против, то приди и проголосуй. Для нас важно, если треть от квартир дома придет и проголосует против – все, там никакой реновации не будет. Этот дом будет автоматически исключен из списка", - отметил мэр.

О тех, кому выгодна программа

"Пытаются постоянно внушить, что власти работают не в ваших интересах, а в чьих-то, в интересах каких-то инвесторов. Я встречался со строителями, у них очень большое напряжение по поводу этой программы. Они особых плюсов не видят. Наоборот, понимая что мы построим дополнительные метры жилья, вбросим на рынок часть из них – предложение на рынке увеличится, цены уменьшатся, дефицит на жилье в Москве уменьшится и их долгосрочные проекты будут под вопросом. Мы их успокаиваем – ну не будет такого обрушения. Это долгосрочная программа, будем спокойно работать. Но тем не менее это нервозность вызывает и это точно для них не в плюс. Что касается строительного комплекса Москвы, то они до последней минуты пока уже не получили политическую команду, возражали и противились этой программе. Им этот геморрой с точечными стройками, договорами с гражданами и так далее и тому подобное, не нужен. Ну вышел он куда-нибудь на развязку, да и строй себе, закопался под землю строй метро там. Зачем им это нужно. Поэтому самые последние кто бы хотел начала этой программы – это как раз строители. Когда говорят, что это нужно не жителям, а строителям – это чистой воды спекуляции политические, не более того", - сказал Собянин.

Об общежитиях

"Многие общежития можно считать бывшими общежитиями, потому что там оформлены договора социального найма. И, по сути – это жилье. И вот такие дома мы готовы включить в программу реновации. Предлагаем гражданам собраться на собраниях, проголосовать за включение. Мы готовы рассматривать такие дома для включения в программу. При этом, конечно, они уже получат не общежития, а отдельные квартиры", - подчеркнул глава города.

О зарубежном опыте

"Можно привести ту же Германию, в которой достаточно много, огромный объем жилого фонда советского периода был реновирован. Они шли несколько по иному варианту. Они не сносили, они реконструировали действующие дома. Вложили большие деньги в эти дома. Стоимость всего этого "повесили" на самих граждан. Во-вторых, после реновации, реконструкции этих домов оказалось, что внутри-то эти квартиры как они были такими хрущевками, такими и остались. И сегодня это не самые лучшие районы в Германии, не пользующиеся спросом. И еще немаловажное замечание: в России, в Москве строили подобные дома с гораздо худшим качеством, чем в Германии. Если в Германии это еще как-то можно пройти реконструкцию дома без сноса, то в России это п.. (мэр не договорил), мне кажется, совершенно бессмысленная затея", - подчеркнул Собянин.