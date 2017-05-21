Сумму компенсаций абонентам "МегаФона" объявят в начале недели

Теги: Общество компенсация москва связь

У мобильного оператора "МегаФон" случился масштабный сбой. Без голосовой связи на 12 часов осталась как минимум треть абонентов компании сразу в нескольких регионах, в том числе в Москве.

Мобильный интернет худо-бедно работал, отметил "ТВ Центр". Однако привычные мобильные сервисы – SMS и голосовая связь – оказались недоступными. Facebook и Twitter взорвались от возмущённых комментариев. Некоторые абоненты и вовсе, по собственному признанию, впадали в ступор от невозможности быть на связи. Потери понёс бизнес. Клиенты не могли дозвониться. Службы такси вынуждены были изобретать какие-то новые способы связи с пассажирами.

"Конечно, абоненты недовольны. Есть ущерб, который может быть нанесён из-за того, что кто-то с кем-то не встретился, и это очень важно, у кого-то не проходили платежи, которые завязаны, в том числе, и на мобильные сети. Но в долгосрочном плане я думаю, что проблем не будет. Ситуация разрешится. И это не первый случай аварии, у любого оператора они иногда случаются. Главное, чтобы это не повторялось", - пояснил управляющий партнёр консталтинговой компании в сфере телекоммуникаций Константин Анкилов.

Компания "МегаФон" и её дочерняя структура Yota уже пообещали возместить ущерб всем потерпевшим. Сумму компенсаций должны объявить в начале будущей недели. Пока речь идёт от 20 миллионах рублей на всех. Что касается причин сбоя, оператор пояснил, что всему виной случайная ошибка в программном обеспечении, которое отвечает за обработку данных. Найти и устранить её удалось за 12 часов. Одна ошибка, и такие масштабные последствия. Если сбой будет кем-то спровоцирован и затронет не одного оператора, а нескольких – жизнь мегаполиса может вообще оказаться парализованной. Такая вот "обратная сторона" высоких технологий.