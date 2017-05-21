Беби-бум и скидки за "птичьи" фамилии: что происходит в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке решили дать скидку на входной билет всем носителям "птичих фамилий". Корреспондент "ТВ Центра" отправилась выяснять к чему приурочен такой "аттракцион неслыханной щедрости", а заодно поняла, что павлины, очевидно, любят глазами, и что в зоопарке всё ещё можно то, чего нельзя в столичных ЗАГСах.

С утра до поздней ночи здесь ор, крики, охи, вздохи, передает "ТВ Центр". Чтобы уберечь собственных чад от этой вакханалии, матери прячут их в собственных объятиях. Кто-то сам заворачивается в ковёр, кто-то ищет укрытие в стволе дерева. Лишь бы не слышать павлина. В Московском зоопарке в самом разгаре весна и брачный период. Обитатели игнорируют все ограждения, и выходят прямо к посетителям.

Такого разговорчивого павлина еще поискать. Похоже, у птицы накипело. Красоты невероятной, а толку, даже от хвоста – ноль. Слишком большая конкуренция. Предмет общих воздыханий уже голову в кусты спрятала. А кавалеры все не унимаются. Тут еще белоснежный красавец вносит сумятицу. Скоро станет звездой интернета – посетители только его и фотографируют. За его перьями даже вход в птичий дом не видно. А ведь там сейчас свои бои, без правил.

Более 20 видов голубей – отечественных и зарубежных – собрали на уникальной выставке. Кипер Александр повышенному интересу посетителей находит простое объяснение: голуби всегда ассоциировались с мечтой человека о полете.

"Это орловский белый турман. Это наша национальная гордость", - рассказал кипер Московского зоопарка Александр Гашинский.

В погоне за красотой, чтоб и хохолок был изящный, и глаза – как блюдца, люди упустили главное. Турманы не выкармливают собственных птенцов. С таким крошечным клювом это невозможно. Да и летать перестали. Живут исключительно в вольерах.

В связи с голубиной выставкой руководство зоопарка решило поощрить посетителей с птичьими фамилиями. Им продают билеты с солидной скидкой. Правда, нам самим около касс не удалось найти ни Галкиных, ни Соколовых. А жаль. Многое упускают.

"У нас переживают те, у кого фамилии хищников. Говорят: а когда же для нас будет акция? Мы говорим: придумаем когда-нибудь", - сказала начальник службы по внешним коммуникациям Московского зоопарка Ольга Вайншток.

Годовалый Миша в зоопарке впервые. Фамилия у него не хищная. Зато интерес к животным – нечеловеческий. Мама уже битый час не может оторвать ребенка от вольера с обезьянами.

Эта весна в зоопарке - особенная. Такого количества новорожденных здесь давно не было.

"У нас настоящий беби-бум. У нас родились - пеликаны, журавли, пингивины, альпаки. В общем, у нас видимо-невидимо юных прекрасных животных, которых можно посмотреть", - рассказала Ольга Вайншток.

Альпаки гуляют всем семейством. Дочка вполне себе самостоятельная. Но серый папа по сей день косо смотрит на шоколадную маму. Как у них могла родиться белоснежка? Вот у капуцинов-плакс после родов никаких скандалов не было. Появился вполне обычный ребенок. Не отходит от матери. Увидеть его сложно, но можно. Для тех, у кого мало времени, зоопарк запустил онлайн-ролики с любимыми животными в реальном времени. Хотя лучше всего наблюдать за ними живьем. К тому же только здесь теперь можно запустить голубя после запрета в столичных ЗАГСах.

Он улетел, но обещал вернуться. Туда, где жизнь бьет ключом. А все ахи и вздохи означают одно: скоро в зоопарке будет очередной беби-бум.

Ольга Стрельцова, Андрей Талалай, "ТВ Центр"