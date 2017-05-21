Крупный пожар на складе в Лыткарине локализован

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В подмосковном Лыткарине локализовали крупное возгорание в здании двухэтажного склада. Площадь пожара составила 2400 квадратных метров. Для тушения пожара на место происшествия прибыл вертолет Ми-8. К вылету готовится еще один вертолет. Также к месту возгорания направлен пожарный поезд.

Локализован крупный пожар на складе в подмосковном Лыткарине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Московской области.

"Пожар на складе в подмосковном Лыткарине локализован. Площадь пожара составляет 2400 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В настоящее время в тушении пожара принимает участие вертолет Ми-8 МЧС России. К вылету готовится еще один вертолет. Также к месту возгорания направлен пожарный поезд.

Как сообщалось ранее, пожар в двухэтажном здании склада начался около 3:51. К 8:00 площадь возгорания составила 800 квадратных метров, к 12:40 площадь увеличилась до 2400 квадратных метров. Как уточнили в МЧС, первый этаж склада используется под хранение трикотажной продукции, второй – для хранения резиновой обуви.