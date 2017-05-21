Порошенко уверен в способности украинцев обойтись без российских соцсетей

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он уверен в способности украинцев обойтись без российских соцсетей. Такое заявление украинский президент сделал во время выступления в День памяти жертв политических репрессий.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что украинцы смогут прожить без российских социальных сетей. Об этом сообщил украинский портал ТСН.

"Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить", - заявил Порошенко.

Такое заявление украинский президент сделал во время выступления в День памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

Ранее сообщалось, что на том же мероприятии Порошенко рассказал о том, как каждой клеточкой прочувствовал "людоедское сходство" нацистского и сталинского режимов.

16 мая Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении России. Под запрет попали ряд российских СМИ и IT-компании, такие как Яндекс и Mail.Ru, а также соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Причиной блокировки стала "борьба с российской пропагандой".

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