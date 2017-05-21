Россия и Белоруссия могут начать совместное производство ручных гранатометов

Теги: белоруссия выставка россия военный Оборона

Россия и Белоруссия обсуждают совместное производство ручных противотанковых гранатометов. Как сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, этот вопрос обсуждался с белорусскими партнерами на выставке "Милекс-2017", которая проходит в Минске.

Россия и Белоруссия могут начать совместное производство ручных противотанковых гранатометов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева.

"С белорусскими партнерами обсуждается возможность создания совместного производства РПГ", - сказал он.

Шугаев возглавляет российскую делегацию на выставке "Милекс-2017", которая проходит в Минске.