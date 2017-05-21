Reuters: разведка КНДР стоит за хакерскими атаками по всему миру
Теги: расследование В мире кндр хакер сми
Источники агентства Reuters заявили о существовании в КНДР специального подразделения №180 разведки страны, которое стоит за множеством хакерских атак по всему миру. Кроме того, имеются технические доказательства, которые связывают Северную Корею с вирусом WannaCry.
Спецподразделение 180 разведки КНДР стоит за множеством хакерских атак по всему миру. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на северокорейских перебежчиков, чиновников и специалистов по интернет-безопасности.
"Подразделение 180 занималось атаками финансовых учреждений (путем) взлома и изъятия денег с банковских счетов", - сообщил агентству бывший северокорейский профессор информатики Ким Хын Кван, находящийся в Южной Корее.
По его словам, у него все еще имеются источники в Северной Корее. Профессор рассказал, что хакеры КНДР работают из-за границы, где интернет-сервисы развиты лучше, чем на родине. Кроме того, это позволяет не оставлять следов.
Эксперты по кибербезопасности сообщили об обнаружении технических доказательств, которые могут связать КНДР с глобальной атакой WannaCry, заразившей более 300 тысяч компьютеров в 150 странах в текущем месяце. В Пхеньяне это заявление, однако, назвали "нелепым".
Читайте также:
МЧС опровергло информацию об атаках WannaCry на ведомство