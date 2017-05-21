Российский омбудсмен попросила Трампа помиловать Ярошенко

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в Соединенных Штатах.

Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова попросила Дональда Трампа об освобождении российского летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ее интервью телеканалу "Россия-24".

"Я написала обращение о помиловании на имя президента страны Трампа", - сказала она.

Константин Ярошенко, занимавшийся пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки, был арестован в 2010 году в Либерии сотрудниками американских спецслужб и позже экстрадирован в США. По версии следствия, Ярошенко взялся доставить в США четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Летчик отказался признать свою вину. В 2011 году его приговорили к 20 годам тюрьмы.

В начале мая Минюст США отказал Ярошенко в депортации в Россию. Единственной возможностью вернуться на родину, по словам россиянина, осталось обращение в международный суд ООН.

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