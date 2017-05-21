Спецрейс с мощами Николая Чудотворца прибыл в Москву

Теги: Общество италия религия россия рпц

Спецрейс с мощами Николая Чудотворца прибыл из Италии в Москву. В аэропорту собрались журналисты и верующие московских приходов, чтобы встретить святыню. На летном поле самолет с мощами встретила рота почетного караула и представители духовенства.

Из Италии прибыл спецрейс с мощами Николая Чудотворца. Об этом сообщил ТАСС из аэропорта. В здании аэровокзала святыню встретили журналисты и верующие московских приходов. Некоторые принесли с собой цветы и иконы.

На летном поле рейс встретили рота почетного караула и представители духовенства. Митрополит Истринский Арсений отслужил молебен у трапа самолета. К вечерней службе мощи доставят в храм Христа Спасителя, где передадут патриарху Кириллу.

Мощи хранятся в специально изготовленном ковчеге из благородных металлов, покрытом пуленепробиваемым стеклом. До этого почти тысячу лет святыня хранилась в замурованной гробнице нижней церкви базилики итальянского города Бари под 30-тонной мраморной плитой. Договориться о передаче части мощей удалось после личной встречи патриарха Кирилла и папы Франциска 12 февраля 2016 года.