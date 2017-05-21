Тиллерсон потребовал от Пхеньяна прекратить ракетные испытания

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон потребовал от Северной Кореи прекратить ракетные испытания. По его словам, осуществленный в воскресенье пуск баллистической ракеты разочаровывает и беспокоит Вашингтон.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон потребовал от КНДР прекратить ракетные испытания. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы Госдепа в эфире телеканала Fox News.

"Продолжающиеся испытания разочаровывают и беспокоят. И мы требуем, чтобы они прекратили это", - сказал он.

В воскресенье Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщили представители Минобороны Южной Кореи, пуск неустановленного снаряда был произведен из окрестностей Пукчана около 16:59 (10:59 по московскому времени). Как сообщили южнокорейские военные, ракета пролетела порядка 500 километров.

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