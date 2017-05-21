Собянин: в новые дома переедут 500 тысяч человек не из сносимых хрущевок

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, помимо жителей сносимых хрущевок, в новые дома переедут 50 тысяч человек. По его словам, это те москвичи, которые живут рядом с застраиваемыми районами и присматриваются к проекту реновации. Собянин подчеркнул, что новое жилье будет востребовано в первую очередь жителями столицы, а оценки экспертами притока в Москву новых жителей завышены.

Помимо жителей сносимых хрущевок в новые дома переедут около полумиллиона человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью мэра Москвы Сергея Собянина "Первому каналу".

По его словам, одной из важнейших задач является не только переселение жителей пятиэтажек, но и в целом обеспечение жильем москвичей. В первую очередь, подчеркнул Собянин, это касается тех, кто живет рядом с районами реновации.

"По опросам мы видим, что многие из них уже присматриваются к проекту и подумывают, почему бы мне не приобрести жилье. Очевидно, что по окончании программы будет построено жилье, в которое переедет около полумиллиона человек. Это дополнительное жилье", - сказал мэр.

Собянин назвал завышенными оценки экспертов относительно притока в столицу новых жителей после появления нового жилья. Мэр подчеркнул, что новые дома будут востребованы в первую очередь москвичами.

"Сегодня обеспеченность москвичей жилой площадью очень низкая, мы видим, что 90% всего жилья продается москвичам, небольшая часть - жителям Подмосковья, совсем небольшая часть - приезжим из других регионов", - пояснил он.

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