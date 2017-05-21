Эрдогана избрали председателем правящей партии Турции

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Президент Турции Реджеп Эрдоган избран председателем правящей в стране Партии справедливости и развития. На этом посту он сменил главу правительства Бинали Йылдырыма. Сам премьер станет вторым человеком в партии и останется в составе центрального исполнительного комитета.

Президент Турции Реджеп Эрдоган избран председателем правящей Партии справедливости и развития. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение делегатов внеочередного съезда партии в Анкаре.

Эрдоган сменил во на этом посту главу правительства Турции Бинали Йылдырыма. Тот, в свою очередь, станет заместителем председателя и останется в составе центрального исполнительного комитета.

В середине апреля в Турции состоялся референдум по переходу от парламентской к президентской форме правления. За расширение полномочий главы государства проголосовало более 51 процента граждан страны. Всего явка составила 86 процентов. Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления. Это подразумевает упразднение поста премьера, а президент получит право назначать вице-президента, министров, а также часть членов Коллегии судей и прокуроров.

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