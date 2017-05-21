Патриарх Кирилл встретил мощи Николая Чудотворца

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Патриарх Кирилл торжественно встретил в храме Христа Спасителя мощи святого Николая Чудотворца. Снаружи храма в живой коридор выстроились представители духовенства. Через него патриарх их храма проследовал к автубусу, который доставил ковчег с мощами святого.

Патриарх Кирилл торжественно встретил мощи святого Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил ТАСС с церемонии.

В живой коридор снаружи храма выстроились сотни представителей духовенства. Через этот коридор Кирилл проследовал к автобусу, доставившему святыню из аэропорта. Мощи перенесли в храм. На своих плечах ковчег несли четыре епископа. Храм, рассчитанный на 10 тысяч человек, был заполнен полностью.

Многие паломники прибыли в Москву из других регионов и стран ближнего зарубежья. Несколько сотен людей находятся за пределами храма, за ограждением, на прилегающих улицах.

Доставка святыни была отмечена звоном колоколов в столичных церквях, в том числе в храме Христа Спасителя и на колокольне Ивана Великого в Кремле.

Спецрейс с мощами Николая Чудотворца прибыл в воскресенье из Италии в Москву. Они хранятся в специально изготовленном ковчеге из благородных металлов, покрытом пуленепробиваемым стеклом. До этого почти тысячу лет святыня хранилась в замурованной гробнице нижней церкви базилики итальянского города Бари под 30-тонной мраморной плитой. Договориться о передаче части мощей удалось после личной встречи патриарха Кирилла и папы Франциска 12 февраля 2016 года.

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