Песков пообещал своевременно объявить о возможном визите Путина в Париж

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В случае визита президента России Владимира Путина в Париж об этом будет своевременно объявлено. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о предстоящей поездке Путина во Францию.

О возможном визите президента России Владимира Путина в Париж будет своевременно объявлено. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Мы своевременно сделаем объявление", - сказал он, не подтвердив и не опровергнув появившуюся в СМИ информацию о предстоящем визите.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники сообщил, что 29 мая Путин совершит незапланированный визит во Францию. По данным издания, таким образом глава государства сможет лично познакомиться с новым президентом республики Эмманюэлем Макроном.

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