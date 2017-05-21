Россия завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею

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Сборная России по хоккею одержала победу в матче за третье место чемпионата мира. Встреча с командой Финляндии, прошедшая в Кельне, завершилась со счетом 5:3. В финале турнира встретятся сборные Канады и Швеции.

Сборная России одержала победу в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею. Об этом говорится в итоговом протоколе встречи на сайте Международной федерации хоккея на льду.

Матч завершился со счетом 5:3 в пользу россиян. Таким образом сборная России второй раз подряд стала обладателем бронзы чемпионата мира.

Две шайбы в составе российской команды в ворота финнов забил Никита Гусев, по одной забросили Владимир Ткачев, Богдан Киселевич и Никита Кучеров. В финской сборной отличились Микко Рантанен, Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен.

В финале звание чемпионов разыграют сборные Канады и Швеции.

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