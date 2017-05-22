Сирийский Хомс полностью освобожден от боевиков

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Хомс полностью перешел под контроль правительственных сил Сирии. Минувшим днем северный пригород Эль-Ваер покинула последняя группа боевиков. Вместе с семьями их посадили в автобусы и отправили на север страны – в Джараблус и Идлиб. Вывезли всего около полутора тысяч человек.