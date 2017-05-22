07:53, 22 мая 2017

Сирийский Хомс полностью освобожден от боевиков

Теги:  Сирийский конфликт  терроризм  иг

Хомс полностью перешел под контроль правительственных сил Сирии. Минувшим днем северный пригород Эль-Ваер покинула последняя группа боевиков. Вместе с семьями их посадили в автобусы и отправили на север страны – в Джараблус и Идлиб. Вывезли всего около полутора тысяч человек.

Сирийский город Хомс окончательно освободили от участников вооруженных бандформирований. На центральной площади квартала Эль-Ваер поднят государственный флаг Сирии, передает "ТВ Центр". Эвакуация проходила в несколько этапов, за это время Аль-Ваер покинули 17 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи боевиков.

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