КНДР успешно испытала новую баллистическую ракету

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Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал запуск стратегической баллистической ракеты "Пуккыксон-2" средней дальности. Он поручил быстрее наладить ее производство.

Как можно быстрее перейти к масштабному массовому производству и оснастить армию баллистическими ракетами "Пуккыксон-2" приказал лидер КНДР по итогам нового запуска, передает "ТВ Центр".

Ким Чен Ын накануне лично наблюдал за испытаниями и оценил их на 100 баллов из 100. Тест, который окрестили последней апробацией перед боевым развертыванием, прошел на западном побережье Северной Кореи. Ракета пролетела 500 километров и упала в Японском море. Это наземная модификация баллистической ракеты подводных лодок.

Совет Безопасности ООН проведет во вторник закрытое совещание по поводу испытаний в КНДР. А Китай обратился к США с просьбой не принимать жестких мер в отношении Северной Кореи в течение 100 дней, за это время пообещав повлиять на политику Пхеньяна.

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