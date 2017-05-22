В Алеппо возобновили работу тысячи предприятий

Теги: Сирийский конфликт перемирие терроризм

В Алеппо постепенно встает на ноги малый бизнес. К этому моменту уже возобновили работу более 15 тысяч предприятий. И это было бы невозможно без российских саперов, которые в кратчайшие сроки разминировали цеха и фабрики.

Свой цех по производству ткани в Восточном Алеппо Абд аль Мунем открыл заново всего пару месяцев назад. Несколько лет успешное предприятие приносило стабильный доход. И спрос на трикотаж был традиционно высок. Но когда его квартал захватили террористы, Абд аль Мунем бежал, передает "ТВ Центр".

"Вечером мы закрыли цеха, а утром пришли и увидели террористов внутри. Мы были вынуждены покинуть наше производство под страхом смерти", - рассказал он.

Работы – непочатый край. По три смены. Восемь часов каждая. И так еще у сотен предпринимателей во всем Алеппо. Многим производства приходится поднимать с нуля. Токарные, слесарные мастерские террористы превращали в фабрики, где выпускали мины, снаряды, взрыватели. Сегодня в цехах вместо боеприпасов снова производят оборудование для пекарен и кондитерских.

Еще полгода назад, район аль Аркуб, главный центр частного предпринимательства Алеппо, лежал в развалинах. Но малый бизнес реанимирует свои производства очень быстро.

Парадокс сирийской экономики. Малый бизнес не дополняет, а конкурирует с крупным. Доля частного капитала в сельском хозяйстве, сфере услуг, производстве, на внутреннем рынке – больше 90 процентов. В таких цехах, как этот, делают все, что угодно – от гаек и болтов до пластиковых окон. И часто такие производства – семейные.

Цеха или даже фабрики – порой, это всего две комнаты по 30- 40 квадратных метров. До войны в городе было 60 тысяч небольших заводов или мастерских. 15 тысяч сегодня возобновили работу. И эта цифра постоянно растет.

"Мы стараемся либо субсидировать малый бизнес, либо давать беспроцентные кредиты предпринимателям. Вложив деньги сейчас, в дальнейшем мы получим дивиденды в виде налоговых поступлений в бюджет", - отметил председатель промышленной палаты провинции Алеппо Фарес Аль-Шхаби.

С 2014 года предприниматели от налогов освобождены. Еще на несколько лет. Власти страны решили не обременять малый бизнес, который серьезно пострадал во время боевых действий. По крайней мере, до тех пор, пока экономика не вернется на довоенный уровень.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.