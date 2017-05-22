США обращались в Совбез России по поводу взлома серверов Демпартии

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Вашингтон дважды обращался к России по поводу атаки, якобы произведенной российскими хакерами на сервера Демократической партии. По словам замсекретаря Совбеза Олега Храмова, на эти вопросы со стороны России были даны "исчерпывающие ответы, в том числе технического плана".

Россия ответила на вопросы, которые поступили из США. Они были связаны с обвинениями Москвы со стороны Вашингтона во взломе серверов Демократической партии. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов, передает "Коммерсантъ".

По его словам, первый запрос поступил за неделю до выборов президента США в ноябре 2016 года. Ответ был дан в том же месяце. "Была запрошена дополнительная информация, поскольку данные, содержавшиеся в их первом обращении, были размытыми и в основном повторяли сообщения СМИ", - сказал Храмов.

Он добавил, что российские компетентные ведомства попросили американских партнеров дать конкретные IP-адреса, сигнатуры атак и все данные, которые с этим связаны.

Храмов отметил, что второй запрос, который содержал дополнительную информацию, пришел в начале текущего года. "На него был оперативно дан развернутый ответ", - сказал замсекретаря Совбеза. По его словам, больше запросов от американской стороны не было.

Храмов добавил, что на конкретные вопросы США были даны "исчерпывающие ответы, в том числе технического плана". "Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, включая, естественно, и их избирательные процессы. Есть примеры вмешательства некоторых стран в наши внутренние дела, но это уже другой вопрос", - сказал Храмов.

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