США перестанут оказывать безвозмездную помощь Украине

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Администрация Трампа собирается прекратить оказывать безвозмездную военную помощь ряду стран, заменив ее кредитами. Речь идет об Украине, Пакистане, Тунисе, Колумбии, Ливане, Филиппинах и Вьетнаме. Гранты сохранятся только в отношении Израиля, Египта и Иордании.

Белый дом предлагает отказаться от безвозмездной военной помощи нескольким странам, заменив ее на выдачу кредитов. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в руководстве США.

Это предложение может затронуть Украину, Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбию, Филиппины и Вьетнам. Гранты будут выделяться только в отношении Израиля, Египта и Иордании.

Если Конгресс США одобрит предложение Белого дома, то проект позволит конвертировать в военные кредиты около одного миллиарда долларов. Вырученные деньги будут потрачены на закупку военного оборудования в США.

По данным источников издания, новые меры могут привести к тому, что нуждающиеся государства обратятся за военной помощью к России или Китаю.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за то, что США должны уменьшить финансовые обязательства перед союзниками. В марте Трамп заявил, что Германия задолжала США и НАТО "огромные суммы" за помощь в обеспечении безопасности страны.

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