Порошенко убежал от народа под крики "Позор!"

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Президент Украины Петр Порошенко сбежал от народа после церемонии почтения памяти жертв репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" под Киевом. Украинский лидер покинул мемориальный комплекс под крики "Позор!" и "Брехло!".

Президент Украины сбежал после общения с народом в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" под крики "Позор!" и "Брехло!". Видеоролик с освистыванием украинского лидера был размещен на видеохостинге YouTube.

После церемонии почтения памяти жертв политических репрессий главу государства обступили несколько десятков человек. В частности, людей интересовало, как получилось, что в самой бедной стране Европы самый богатый президент. Так и не ответив на все вопросы, Порошенко покинул территорию мемориала под крики "Позор!" и "Брехло!".

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