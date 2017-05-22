До 2020 года ставку по ипотеке в России могут сделать ниже 8%

Теги: кредит Экономика ипотека

Ставка по ипотеке до 2020 года может опуститься до 6-7% годовых. Об этом говорят эксперты. По их мнению, такая цифра возможна при стабильном уровне инфляции в 4%.

Ставки по жилищным кредитам в России в трехлетней перспективе могут опуститься ниже 8% годовых. Это может произойти в том случае, если инфляция всё это время не будет превышать 4%. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на ряд опрошенных банкиров.

При этом они считают, что россияне в ближайшей перспективе не смогут взять ипотеку под 3-5%, как это происходит в Европе. Все дело в нестабильной макроэкономической ситуации, неуверенности в росте экономики, а также сохраняющихся рисках кредитования.

Эксперты называют основными причинами, по которым банки не могут снизить ставки до европейских уровней, высокую стоимость привлечения ресурсов, которая находится примерно на уровне инфляции, расходы на содержание сети, обслуживание ИТ-систем, обработку заявок, а также прочие сопутствующие расходы, надбавку за риск и маржу. При этом расходы могут сильно варьироваться от банка к банку, но пока они остаются достаточно высокими.

Банкиры отмечают, что снизить ставку в среднесрочной перспективе помогут инфраструктурные изменения. В частности, открытие возможности удаленной подачи заявки на ипотеку и прочие технологичные решения могут удешевить расходы банков и отразиться на ставке.

По данным ЦБ России, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в марте 2017 года составила 11,8%.