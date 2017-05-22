Пожарные спустя почти сутки ликвидировали открытое горение в Лыткарине

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Лыткарине. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций с помощью спецтехники. Информация о пожаре поступила около 3:51 в ночь на воскресенье. Открытое горение было ликвидировано в 2:00 в ночь на понедельник.

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковном Лыткарине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

"Открытое горение в 02:00 понедельника на складе в Лыткарине ликвидировано. В настоящее время проводится проливка и разбор конструкций с помощью тяжелой инженерной техники. Площадь пожара составила 2,4 тысячи квадратных метров, произошло обрушение перекрытий и железобетонных плит на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Пожар в двухэтажном здании склада начался около 3:51 в воскресенье. К 8:00 площадь возгорания составила 800 квадратных метров, к 12:40 – увеличилась до 2400 квадратных метров. Как уточнили в МЧС, первый этаж склада использовался под хранение трикотажной продукции, второй – для хранения резиновой обуви.

К тушению пожара были привлечены два вертолета. Кроме того, к месту происшествия был направлен пожарный поезд.

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