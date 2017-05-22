Китай пообещал США "усмирить" КНДР за 100 дней

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Китай попросил у США 100-дневную отсрочку, чтобы оказать экономическое воздействие на Северную Корею. Об этом договорились президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзинпин на апрельской встрече в Вашингтоне.

Китай попросил США не принимать жестких односторонних мер в отношении КНДР в течение 100 дней. За это время Пекин обещал воздействовать на Северную Корею экономически, об этом сообщает японская газета Asahi.

По данным издания, президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзинпин договорились об этом на апрельской встрече в Вашингтоне. Большая часть торговли КНДР приходится на Китай, поэтому у Пекина есть мощные рычаги воздействия на Пхеньян. Речь идет о сокращении денежных переводов и введение ограничений на поставку нефти.

В воскресенье КНДР в очередной раз испытала новую баллистическую ракету. Совет Безопасности ООН проведет во вторник закрытое совещание по поводу испытаний в КНДР.

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