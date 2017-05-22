На Ленинском проспекте угнали Mercedes за 3,7 миллиона рублей

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На Ленинском проспекте в Москве украли Mercedes за 3,7 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе московского управления МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В Москве неизвестный угнал Mercedes-Benz Е63 АМG 4 М стоимостью 3,7 миллиона рублей. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД столицы.

"На службу "02" поступило сообщение от гражданина 1981 года рождения, проживающего на Ленинском проспекте, о том, что в период с 15:00 20 мая до 13:24 21 мая от дома по месту жительства неизвестный совершил кражу принадлежащего ему автомобиля Mercedes-Benz Е63 АМG 4 М", - говорится в сообщении.

Материальный ущерб был оценен в 3,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".