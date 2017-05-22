При восхождении на Эверест погибли три альпиниста
При восхождении на гору Эверест погибли трое альпинистов из США, Словакии и Австралии. Еще один, спортсмен из Индии, пропал без вести. Накануне обрушилась одна из популярных точек маршрута – ступень Хиллари.
Трое альпинистов погибли при восхождении на гору Эверест, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в туристической отрасли Непала.
По информации издания, спасатели обнаружили тела альпинистов из США, Словакии и Австралии. Один из членов экспедиции - американский врач Роланд Йеарвуд – уже попадал под лавину в 2015 году, но смог выжить. Гражданин Словакии скончался от кислородного голодания. В настоящий момент спасатели ведут поиски альпиниста из Индии.
Накануне обрушился знаменитый участок горы – ступень Хиллари, который пользовался популярностью у альпинистов. По данным BBC, восхождение теперь станет проще, однако, из-за плохой проходимости на участке скапливается большое количество альпинистов. В условиях низких температур и нехватки кислорода такие задержки могут быть смертельны.
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