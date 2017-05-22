Центробанк выявил 433 нелегальных кредитора в I квартале 2017 года

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ЦБ России выявил и обезвредил 433 нелегальных кредитора в I квартале 2017 года. Это на 44% больше нелегальных кредиторов, чем за такой же период годом ранее. Всего за 2016 год было выявлено 1378 нелегальных ростовщика.

Центробанк России за I квартал 2017 года обезвредил на 44% больше нелегальных кредиторов, чем за такой же период годом ранее. Об этом пишет газета "Известия".

В I квартале 2016 года ЦБ выявил 300 таких организаций. Всего за прошедший год было выявлено 1378 нелегальных ростовщика. При этом за 2015 год Банк России выявил 720 организаций.

В пресс-службе Центробанка отметили, что причиной выявления большего числа таких организаций стала более эффективная работа регулятора.

Между тем, эксперты призывают ввести для нелегальных кредитных организаций уголовную ответственность. Гражданам, при этом, они рекомендуют проверять, состоит ли в реестре микрофинансовых организаций (МФО) та организация, услугами которой они хотят воспользоваться.