У Храма Христа Спасителя выстроилась очередь к мощам Николая Чудотворца

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Десятки тысяч верующих собираются возле Храма Христа Спасителя, где в понедельник откроют доступ к частице мощей Николая Чудотворца. Многие паломники приехали из других городов и даже стран. Ведь реликвию доставили в Россию впервые почти за тысячу лет.

В ожидании чуда - пожалуй, так можно сказать о предстоящем поклонении мощам Николая Чудотворца - у Храма Христа Спасителя сейчас сотни, если не тысячи человек, передает "ТВ Центр".

Все ждут заветного времени – 14:00 по московскому времени. Именно тогда откроют доступ к святыне. Очередь уже растянулась по всей Волхонке и далее по столичным улицам на несколько километров.

Наплыв прихожан объясним. Ведь это не просто первый день, когда можно прикоснуться к реликвии. 22 мая весь православный мир отмечает день Святителя Николая. В народе праздник еще называют "Никола летний" - именно в этот день 930 лет назад мощи Николая Чудотворца были перенесены в итальянский город Бари. И как раз символично, что почти день в день столько веков спустя частицу этих мощей впервые в истории привезли в Россию. Здесь, кстати, не только москвичи и жители Подмосковья - люди едут со всей России. Некоторые очередь занимали еще ночью. Стоят у Храма больше десяти часов, но, как сами говорят, для них это никакое не испытание, а уже само по себе - благодать.

Почти тысячелетие святыня не покидала итальянский город Бари - с тех пор, как ровно 930 лет назад в этот самый день мощи святителя Николая были привезены туда из Мир ликийских, с бывшей греческой территории. Причем, тогда, в древности, их не просто привезли - фактически выкрали оттуда. А чтобы это не повторилось, в Италии мощи замуровали под мраморной плитой. И собственно, теперь, чтобы добраться к ним, пришлось пойти на почти хирургическую операцию. Через отверстие диаметром всего 6 сантиметров ученые смогли достать частицу святыни. Это девятое левое ребро, которое ближе всего к сердцу, а ведь именно сердце, как считается в православии, преисполнено верой. Получается, в Россию привезли самое святое. Это, без преувеличения, эпохальное событие стало возможным благодаря общим усилиям Папы Римского и российского патриарха Кирилла. Почти полтора года назад они встречались на Кубе, но только теперь для чудес пришло время - как сказал глава Русской православной церкви, который накануне встречал святыню в Храме Христа Спасителя.

"Мы верим, что Господь дает нам знаки своего присутствия, своей милости, своей благодати - видимым образом - тогда, когда это более всего нужно людям, обращающимся к нему с молитвой. Сегодня нам очень нужно присутствие святителя и чудотворца Николая. Чтобы не только в нашем народе сохранилась вера, но чтобы великие непреходящие, божественные истины не уходили из жизни современного человека", - заявил патриарх Кирилл.

Уже совсем скоро паломникам откроют доступ к святыне. Пока же здесь дежурят бригады скорой помощи, если кому-то в очереди вдруг станет плохо. Порядок обеспечивают сотрудники полиции, им помогают также волонтеры. Никаких поблажек для туристов и, тем более, никаких VIP-пропусков нет - все в порядке общей, что называется, живой очереди. И кстати, ее уже сравнивают с той, что была у Храма Христа Спасителя шесть лет назад, когда в Москву с Афона привозили пояс пресвятой Богородицы. Тогда поклониться реликвии смогли около трех миллионов человек. Будет ли побит рекорд, неизвестно. В столице мощи Николая Чудотворца пробудут до середины июля, а затем еще на две недели их перевезут в Петербург, чтобы и там поклониться святителю смог каждый.

Борис Иванин, "ТВ Центр".