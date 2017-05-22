Порошенко сбежал от разгневанной толпы украинцев

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Общение с согражданами стало настоящим испытанием для президента Украины Петра Порошенко. На митинге в Киеве украинский лидер решил рассказать людям о последних успехах страны. В ответ Порошенко услышал целый ряд "неудобных" вопросов. Граждане Украины поинтересовались, почему в самом бедном государстве Европы настолько богатый президент. Порошенко пришлось бежать от народа под яростные крики толпы.

Всю силу народной любви испытал на себе президент Порошенко, когда попытался поговорить с согражданами после выступления в мемориальной комплексе "Быковнянские могилы" под Киевом, передает "ТВ Центр". "Скажите, как так: в самой бедной стране Европы - самый богатый президент?" – спросили его присутствующие.

Ни на этот, ни на другие вопросы, в частности, почему воруют судьи, Порошенко не ответил, и поспешил уехать. Украинский президент уже не в первый раз доказывает: прямой диалог с людьми - не его конек. Красиво и убедительно говорить у него получается только, когда его слушает лояльная аудитория. Вот и на мемориале, поминая жертв политических репрессий, Порошенко под одобрительное молчание в течение 15 минут приготовил словесный коктейль из отношений с Европой, отмены виз, концлагерей, голодомора, геноцида, российских соцсетей и георгиевской ленточки. И привычно подытожил: виной всем бедам Украины - в прошлом СССР, а теперь Россия.

"К слову, и закон о запрете георгиевской ленточки я тоже подпишу, как только он поступит ко мне из Верховной Рады. Потому что это не является символикой Второй мировой. Это символика агрессии против Украины", - сказал украинский президент.

Из быковнянского леса Порошенко отправился в Киев на книжную ярмарку. Книг накупил много, в том числе внушительных размеров и красного цвета "Война с Россией". Не пожалел 200 гривен. Видимо, она как нельзя лучше отражает суть политики украинского руководства. Вот и в Верховной Раде полным ходом идет подготовка законопроекта о введении визового режима с восточным соседом. В расчет не берутся ни доводы о тысячах родственных связей двух народов, ни уровень трудовой миграции из Украины в Россию. Политика сейчас - превыше всего

И снова не доходят руки до культуры, экономики и бедственного положения украинской промышленности. Накануне уже в который раз сработала аварийная защита Запорожской атомной электростанции. По официальным заявлениям, ситуация под контролем, радиационный фон в норме. Но западные СМИ и специалисты уже неоднократно предупреждали - атомная отрасль Украины находится в таком состоянии, что не исключен новый Чернобыль. Но в бюджете страны назревает новая брешь. США рассматривают вопрос о замене программы безвозмездной помощи Киеву на кредитование. Также, как следует из документов Госдепа США, в 2018 году уже запланированный транш может быть сокращен на 70 процентов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".