Собянин: Дорожные стройки на шоссе Энтузиастов вышли на финишную прямую

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Один из первых этапов строительства крупнейшей в столице Северо-Восточной хорды завершится уже в сентябре этого года. Об этом в ходе осмотра работ заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Трасса длиной почти 30 километров соединит юго-восток и север столицы. Поможет значительно снизить транспортную загруженность города и обеспечит бессветофорное движение от Дмитровского шоссе до новой Люберецкой развязки. Новая дорога будет включать в себя десятки эстакад и объединит сразу несколько крупных автомагистралей.

"Мы находимся на одном из сложнейших дорожных узлов Москвы – развязке Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов и проспектом Буденного. Чтобы обеспечить нормальное движение транспорта, здесь предстоит построить 15 эстакад общей протяженностью почти 10 километров. Строительная готовность объектов – очень высокая. Надеюсь, что к концу года основные работы будут завершены, строительная техника уйдет с шоссе Энтузиастов и проспекта Буденного", – отметил Сергей Собянин.