В Москве отметили трехлетие проекта "Активный гражданин"

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В столице отметили трёхлетие "Активного гражданина" – проекта для тех, кому важно, что происходит в городе.

В столице накануне отметили трехлетие проекта "Активный гражданин". На этой площадке состоялось уже больше 2,5 тысяч голосований, передает "ТВ Центр". К проекту присоединились почти два миллиона человек. В честь праздника для москвичей приготовили экскурсии, мастер-классы и художественные конкурсы. Бесплатный прокат велосипедов и роликов.

Юных гостей праздника ожидали открытые артплощадки. А кульминацией вечера стал большой концерт в парке "Музеон".

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