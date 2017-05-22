На полуострове Коми нашли дом для спасенного медвежонка

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Знаменитому медвежонку, который несколько месяцев провёл на обочине оживлённой трассы под Магаданом, наконец, нашли новый дом. Хищнику потребовалось незамедлительное лечение. После реабилитации в ветеринарном центре животное доставили в заповедник на полуострове Коми.

Юной медведице всего полгода, но волонтеры уважительно называют ее Марьей Михайловной. Как и полагается малышам ее возраста, она много отдыхает, играет и охотно лакомится мёдом. Бережный уход быстро поставил медвежонка на лапы, передает "ТВ Центр". Однако еще месяц назад ветеринары только озабочено качали головой и сомневались, выживет ли.

Первые месяцы жизни Маша провела на обочине оживленной трассы. Мать медвежонка погибла под колесами автомобиля. А маленький хищник самостоятельно жить в условиях дикой природы так и не научился. Зверя подкармливали водители.

Людская доброта помешала ему вернуться в лес. И довела до критического состояния. Булки, сгущенка, даже колбаса - Маша ела все, что дают. И получила сильнейшее пищевое отравление. Спасли медвежонка волонтеры. Забрали с трассы, отвезли в ветеринарный центр. Когда встал вопрос о дальнейшей судьбе косолапого, вариантов было много. Однако магаданские зоозащитники решили выпустить маленького зверя на волю, в живую природу.

Окрепшую Машу поднимают на борт с помощью подъемного крана. Ее новое место жительство - красивейший полуостров Кони. Заповедный край дикой природы. Косолапых здесь много. Охота на них запрещена.

Первое время за медвежонком будет присматривать лесной инспектор. Подкармливать, если нужно. В середине июня в реки Колымы придет лосось и Маша сможет прокормиться сама.

Юлия Степина, "ТВ Центр".