К выходным столицу ждет новое похолодание

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Температура воздуха в московском регионе в понедельник составит 12-14 градусов тепла. В течение рабочей недели погода войдет в рамки климатической нормы, и к пятнице воздух прогреется до 20-22 градусов. К выходным, однако, возможно новое похолодание.

В понедельник в московском регионе ожидается относительно теплая погода с холодным ветром. Об этом сообщил портал "Метеоновости".

"При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в столице ожидается 12-14, по области 11-16 градусов", - говорится в сообщении.

К вечеру в регионе ожидается похолодание. Ночью возможны заморозки. По данным центра погоды "Фобос", в течение недели погода войдет в рамки климатической нормы. К пятнице воздух прогреется до 20-22 градусов.

"Но есть и плохая новость – по предварительным прогнозам, в следующие выходные возможно очередное арктическое вторжение", - отметили синоптики.