Путин установил День службы военных сообщений ВВС России
День службы военных сообщений будут отмечать в России 18 июня. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня службы военных сообщений для Вооруженных сил России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Праздник будет отмечаться 18 июня.
Органы военных сообщений предназначены для осуществления воинских перевозок и разработки коммуникаций в интересах Вооруженных сил России.