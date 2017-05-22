В больнице Бангкока взорвалась бомба

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Взрывное устройство сработало в одной из больниц Бангкока. В результате происшествия пострадали 24 человека, сообщили в отделе полиции по обезвреживанию боеприпасов Таиланда.

В одной из больниц Бангкока взорвалась бомба. Об этом сообщили в отделе полиции по обезвреживанию боеприпасов, передает агентство Reuters. В результате пострадали 24 человека.

Ранее ТАСС со ссылкой на газету The Nation сообщал о взрыве на территории государственной больницы Пхрамонгкутклао в столице Таиланда. Это произошло в помещении, предназначенном для приема военных пенсионеров. Взорвался якобы один из блоков системы кондиционирования.

По словам очевидцев, на месте происшествия было задымление. Взрыв выбил стекла окон.