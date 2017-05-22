Обвиняемого в растрате экс-главу "Роснано" отправили под домашний арест

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Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главу "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финснсового директора компании Святослава Понурова на время рассмотрения дела о растрате 220 миллионов рублей. Заседание суда по существу дела назначено на 30 мая.

Бывшего главу "Роснано" Леонида Меламеда и экс-финдиректора компании Святослава Понурова отправили под домашний арест на время рассмотрения дела о растрате 220 миллионов рублей. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на постановление Черемушкинского суда Москвы.

"Суд считает, что достаточной мерой пресечения для Меламеда и Понурова является домашний арест. Избрать в отношении обвиняемых Меламеда и Понурова меру пресечения в виде домашнего ареста на шесть месяцев", - постановила судья.

Суд отказался вернуть в прокуратуру и прекратить уголовное дело в отношении Меламеда и Понурова. О прекращении дела просила компания "Роснано" ввиду отсутствия ущерба.

"Назначить заседание по существу дела на 30 мая", - огласила судья.

По версии следствия, Меламед организовал незаконное перечисление 220 миллионов рублей из бюджета "Роснано" на счет подконтрольной ему компании "Алемар", чтобы обеспечить себя "золотым парашютом" после увольнения с поста главы госкорпорации.