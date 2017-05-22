Рябков рассказал о контактах России и США по ракетным пускам КНДР

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Россия и США контактируют по вопросу ракетных пусков Северной Кореи. Как отметил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, запуски КНДР не идут на пользу политическому урегулированию на Корейском полуострове. Дипломат призвал все стороны к сдержанности в связи с ракетными испытаниями Пхеньяна.

Россия и США контактируют по вопросу ракетных пусков Северной Кореи. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

По словам дипломата, Москва призвала Вашингтон проявить сдержанность в связи с действиями КНДР. Рябков отметил, что запуски ракет Пхеньяном не идут на пользу политическому урегулированию на Корейском полуострове. Замминистра подчеркнул, что пока ситуация вокруг КНДР развивается по негативному сценарию.

В воскресенье КНДР в очередной раз испытала новую баллистическую ракету. Совет Безопасности ООН во вторник проведет закрытое совещание этому поводу.