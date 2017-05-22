В центре Москвы обокрали француза на 300 тысяч рублей

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В Москве водитель ограбил гражданина Франции почти на 300 тысяч рублей. У иностранца пропали IPhone 7, гироскутер, кошелек Cartier, очки Gucci, три банковские карты. По словам потерпевшего, шофер подсунул ему неизвестную конфету, после которой ему стало плохо.

В центре Москвы у гражданина Франции украли личные вещи почти на 300 тысяч рублей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию обратился 41-летний француз, гендиректор фирмы, которая реализует медицинское оборудование. По информации оперативников, гражданин Франции ужинал в ресторане и немного выпил. Неизвестный водитель, азиат средних лет, предложил подвезти его до дома. По дороге автомобилист предложил пассажиру странную конфету, после которой его стошнило и он потерял сознание. Очнулся француз только в больнице.

По словам врачей, пострадавшего забрали около дома №16 на улице Ходынская. По словам француза, у него пропали личные вещи на сумму около 300 тысяч рублей: телефон IPhone 7, гироскутер, рюкзак с символикой Олимпиады в Сочи, кошелек Cartier стоимостью 40 тысяч рублей, очки Gucci, наушники, три банковские карты и связка ключей.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Француза отправили на медицинское освидетельствование для выявления в организме наркотических или психотропных веществ.

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