Министр торговли США уснул во время выступления Трампа

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Министр торговли США Уилбур Росс уснул во время выступления президента Дональда Трампа на саммите с лидерами арабских стран в Эр-Рияде. Речь транслировалась в прямом эфире. Трансляция была организована Белым домом.

Министр торговли США Уилбур Росс уснул во время выступления президента Дональда Трампа на саммите с лидерами арабских стран в Эр-Рияде. Речь транслировалась в прямом эфире, организованном пресс-службой Белого дома. Запись трансляции разместил в Сети телеканал CBS News.

В заключительной части речи Трампа, посвященной торговле, режиссеры трансляции показали главу американского Минторга, однако тот спал, опустив голову. Рядом с Россом сидела дочь президента Иванка Трамп.

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