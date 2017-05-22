Министр торговли США уснул во время выступления Трампа
Теги: Политика сша торговля трамп саудовская аравия
Министр торговли США Уилбур Росс уснул во время выступления президента Дональда Трампа на саммите с лидерами арабских стран в Эр-Рияде. Речь транслировалась в прямом эфире. Трансляция была организована Белым домом.
Министр торговли США Уилбур Росс уснул во время выступления президента Дональда Трампа на саммите с лидерами арабских стран в Эр-Рияде. Речь транслировалась в прямом эфире, организованном пресс-службой Белого дома. Запись трансляции разместил в Сети телеканал CBS News.
В заключительной части речи Трампа, посвященной торговле, режиссеры трансляции показали главу американского Минторга, однако тот спал, опустив голову. Рядом с Россом сидела дочь президента Иванка Трамп.
Читайте также:
Российский омбудсмен попросила Трампа помиловать Ярошенко
Куба назвала нелепым поздравление от Трампа с Днем независимости