Дутерте не исключил создание военного альянса с Россией и Китаем

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Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не исключено создание военного альянса с Россией и Китаем, поскольку ситуация в мире очень сложная. Филиппинский лидер также сообщил о намерении закупать у России легкое вооружение и вертолеты.

Президент Филиппин Родриго Дутерте не исключил военных альянсов с Россией и Китаем, передает ТАСС слова филиппинского лидера.

Он рассказал, что во время своей предвыборной кампании обещал не допустить присутствие иностранных армий на территории Филиппин. Однако, ситуация в мире достигает критической отметки и остро стоит вопрос обороны.

"Если я буду вынужден, то не исключаю военных альянсов. Но в мире есть только две страны - Россия и Китай, на слова которых можно полагаться", - уточнил Дутерте.

Президент Филиппин также заявил о намерении закупать у России легкое вооружение и вертолеты, поскольку в стране существует проблема вооруженных повстанцев и наркотрафика.

25 мая в Москве планируется встреча президента России Владимира Путина и Дутерте. По словам филиппинского лидера, он намерен обсудить вопросы безопасности и торговый дисбаланс.

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